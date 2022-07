Joop van Uytert en Paul Schockemöhle kopen apart Trakehnner hengstveulen voor 35.000 euro

Trakehner liefhebber Joop van Uytert heeft samen met Paul Schockemöhle een apart Trakehner hengstveulen gekocht op de Trakehner veulenveiling in Münster-Handorf. "Als er een hengstveulen met zulke bewegingen te koop is en dan ook nog uit de bekende Schwalbe-familie van familie Langels, dan moeten we 'm natuurlijk kopen", aldus Van Uytert op Instagram. Samen met Paul Schockemöhle bood Van Uytert door tot 35.000 euro om het hengstveulen Save the Date (Kwahu x Exclusiv x Freudenfest) in handen te krijgen.