Millennium-dochter kampioene op Nederlandse Trakehner Stamboekdag

Met onder andere een tien voor type werd Evoria (Millennium x Insterburg TSF) van fokker Jeannette van der Staak afgelopen weekend gehuldigd tot kampioene op de Nederlandse Trakehner Stamboekdag. Bij de hengstveulens kreeg Moneymaker (Easy Game x Amelio) het kampioenslint omgehangen, maar in de strijd om de Arie Timmer Bokaal moest hij zijn meerdere erkennen in Evoria.

Evoria zelf kreeg naast een tien voor haar type onder andere een acht voor de lichaamsbouw, stap en galop en 8,5-en voor de draf en totaalindruk. Van der Staak fokte het merrieveulen uit Evora (mv. Schwadroneur), die destijds zelf ook kampioene bij de merrieveulens was. Evora, die zowel bij haar eigen stamboek als bij het KWPN alle predicaten op zak heeft, is een dochter van kampioenenmaker Evita XII. Van der Staak koos bewust voor Millennium als partner voor Evora. De hengst is een zoon van Easy Game, die eveneens uit Evita XII is gefokt.

Moneymaker

Easy Game tekende ook voor het vaderschap van Moneymaker. Zijn moeder Mondria nam op zesjarige leeftijd deel aan het Wereldkampioenschap voor Jonge Eventingpaarden, maar wordt de laatste jaren ingezet voor de fokkerij.

Bron: Horses.nl