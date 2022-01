Millennium vanaf nu DSP-elitehengst

De Trakehnerhengst Millennium (Easy Game x Ravel) is gisteren op de DSP Hengstenkeuring in München-Riem gehuldigd als elitehengst. De inmiddels veertienjarige hengst van Gestüt Sprehe en Landgestüt Moritzburg liet in een showblok onder Simone Pearce zien wat hij kan.

Trakehners waren ‘hot’ in het najaar van 2010. Totilas vierde zijn hoogtijdagen in 2010 en diens vader Gribaldi overleed in het voorjaar van datzelfde jaar. De banken zaten vol op de Trakehner keuring in Neumünster: iedereen was op zoek naar de nieuwe Totilas en Gribaldi-nakomelingen waren een schaars goed geworden. Grof geld werd betaald voor Millennium. Misschien wel de nieuwe Totilas…

Nummer 3 van de hengstenkeuring

De kampioenssjerp op de Trakehner keuring in 2010 was voor Imotep, een directe zoon van Gribaldi die voor 300.000 euro verkocht werd. Op de tweede plaats zette de jury His Time, die voor 180.000 euro onder de hamer kwam.

Gestüt Sprehe-chef Albert Sprehe had zijn zinnen echter gezet op de opvallend bewegende nummer 3 en hij sloeg de handen ineen met Matthias Görbert – directeur van het Landgestüt Moritzburg – om deze Gribaldi-kleinzoon aan te kunnen schaffen.

Voor 320.000 euro kochten Sprehe en Görbert de hengst Millennium (v. Easy Game) en van die investering hebben ze tot op de dag van vandaag nog geen seconde spijt gehad.

Schot in de roos

De aankoop van Millennium was een schot in de roos. De Trakehner-hype was ook in 2011 nog volop aan de gang en fokkers stonden in de rij om hun merries te insemineren met sperma van de zwartbruine Trakehner belofte. 320 merries dekte Millennium in zijn eerste jaar. “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”, vertelt Matthias Görbert. “Trakehner hengsten dekken – als ze heel populair zijn – misschien honderd merries. Maar dat is eigenlijk al uitzonderlijk. Je kon duidelijk merken dat de ogen op Trakehners waren gericht door onder andere het succes van Totilas.”

Doordat de hengst ook bij Gestüt Sprehe ter dekking werd aangeboden kreeg de hengst ook de nodige Oldenburger merries en dat sloeg aan. Uit zijn eerste jaargang werden in 2012 meerdere veulens kampioen op veulenkeuringen en werden er flinke bedragen betaald op veilingen.

De daar op volgende jaren bleef de hengst veel dekken, mede doordat hij zijn 30- en 70-dagentest met goed gevolg aflegde.

Hengstenvader

In 2014 zette Millennium zich in één klap op de kaart met zijn nafok. Op de Trakehner hengstenkeuring leverde hij direct de kampioen, Sir Sansibar, die voor 300.000 euro werd verkocht en daarnaast werden er nog eens twee zonen van de hengst goedgekeurd.

Op de andere grote Duitse hengstenkeuringen kwamen daar nog vijf hengsten bij, waaronder de Oldenburger kampioen Morricone, die voor 775.000 euro van eigenaar wisselde.

Inmiddels heeft Millennium zowat zijn eigen hengstenlijn opgezet. Inmiddels zijn er al rond de 100 zonen goedgekeurd en daar komen ook steeds meer kleinzonen bij. Reden genoeg voor het DSP om Millennium uit te roepen tot elitehengst, een titel die voor de zesde keer vergeven werd dit jaar.

