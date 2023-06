Nederlandse Evora II kampioene op Trakehner merriekeuring Rheinland

De Millennium-dochter Evora II van fokster Jeannette van der Hoek-van der Staak is op de Zentrale Stuteneintragung Rheinland kampioene van de vier jaar en oudere Trakehner-merries geworden. De merrie trad daarmee in de voetsporen van haar moeder Evora (Insterburg uit de moeder van Easy Game), die in 2014 op driejarige leeftijd kampioene van Rheinland werd.

Jeannette van der Hoek kocht Evora destijds van Jikkie den Bieman en fokte tot dusver een achttal nakomelingen uit de merrie. Zeven daarvan zijn (met niet Trakehner-vaders) KWPN geregistreerd, maar Evora II is raszuiver Trakehner. Op de keuring kreeg ze negens voor haar type en draf, een 7,5 voor de stap en een 8,5 voor de galop. “Ze waren heel lovend over haar type en kwaliteiten als sportpaard. Het is super gaaf dat ze hiermee in de voetsporen van haar moeder treedt, maar ook heel stoer dat mijn enige volbloed Trakehner-fokproduct hier bovenaan is geëindigd. Hoe vaak maar je nou zoiets mee”, vertelt Van der Hoek enthousiast.

Lastig om informatie te vinden

Van der Hoek zou in de toekomst graag nog meer volbloed Trakehners uit haar merrie fokken, maar loopt tegen een aantal zaken aan. “Ik zou het hartstikke leuk vinden om bij een Trakehner-hengst te dekken, ik vind het een fantastisch mooi ras. Maar wat ik lastig vind, is dat er in Nederland niet meer zoveel Trakehner-hengsten aangeboden worden. Vroeger waren hengsten als Gribaldi, Partout, Balzflug, Hofrat en Schwarzgold beschikbaar, maar dat is vandaag de dag niet meer het geval. De meeste hengsten zijn in Duitsland gestationeerd en ik vind het, in combinatie met mijn gezin en fulltime werk, lastig om er wat over te vinden. Bij het KWPN is er een hele database en is informatie van hengsten transparanter en makkelijker te vinden.”

Moeder Evora in de sport

De fokster blijft haar ogen en oren wel openhouden en zou Evora II in de toekomst graag door een Trakehner-hengst laten dekken. “Ik heb haar nu dragend van Blue Hors St. Schufro en ik ben uiteraard hartstikke benieuwd naar het veulen dat daar uitkomt. Haar halfzus van Governor hebben we ook met St. Schufro gedekt. Moeder Evora heeft dit jaar een veulen van Extreme U.S. op de wereld gezet, maar haar wil ik niet laten dekken dit seizoen. Ze is Z2-geklasseerd, maar ik zou graag naar de Subtop met haar willen, ik zou het heel gaaf vinden als ik met haar naar de Prix St. Georges zou kunnen. De afgelopen jaren heb ik het met een verhuizing, verbouwing en mijn gezin heel druk gehad, dus ik zou er nu graag de tijd voor vinden om haar verder op te rijden.”

Nichtje van Evora II reservekampioen bij de driejarigen

Bij de driejarige merries werd Naya (Freiherr von Stein x Banderas) van Roger Grün kampioen, de reservetitel viel ten deel aan Evvana (Ivanhoe x Kaiser Wilhelm). Deze Evvana werd door Wilfried van Rossem uit België gefokt uit de Trakehner Jahressiegerstute Evviva. Deze merrie was de eerste nakomeling van de beroemde Evita XII (v. Schwadroneur), die onder andere ook Easy Game (v. Gribaldi), kampioene Elvira IV (v. Partout) en dus Evora bracht. Van Elvira IV liep ook een dochter op de keuring mee. Deze Ezora (v. Millennium) mocht ook naar de hoofdring en werd zesde.

Bron: Horses.nl