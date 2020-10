Nederlandse Trakehner-hengst Goldschmidt elite verklaard

De door Antoon van Osch gefokte Goldschmidt (Biotop x Hohenstein I) is op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster elite verklaard. Van Osch fokte de twintigjarige hengst uit zijn elitemerrie Goldstück IV (mv. Saros xx). Ook de Grand Prix-hengst Herakles (Gribaldi x Michelangelo) gaat vanaf afgelopen weekend als elitehengst door het leven.

Goldschmidt begon op jonge leeftijd op succesvolle wijze aan zijn sportcarrière en nam met amazone Jana Freund op driejarige leeftijd deel aan de finale op de Bundeschampionate. Een ernstige blessure maakte helaas een vroegtijdig einde aan zijn carrière.

Praise me

Bij zijn eigen stamboek leverde Goldschmidt meerdere kampioenen. Daarnaast tekende hij voor het vaderschap van de Lichte Tour-merrie Praise Me (mv. Tuareg). De merrie werd op driejarige leeftijd Jahressiegerstute in Neumünster en werd daar verkocht voor 90.000 euro. Daarnaast leverde Goldschmidt de goedgekeurde hengsten Pommard (mv. Induc) en Sullivan (mv. Handryk).

Herakles

De elfjarige Herakles was in 2011 de Reservesieger in Neumünster. In 2013 won hij onder het zadel van Mareike Peckholz het Trakehner Bundesturnier. Daarna werd onder andere door Laura Ströbel en Ann-Christin Wienkamp gereden. Twee jaar geleden werd hij op de Glantz und Gloria Auktion voor maar liefst 400.000 euro afgeslagen.

Bron: Horses.nl