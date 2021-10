Pfingstrose met 55.000 euro topper in Trakehner merrieveiling

De zeven merries die gisteren werden geveild in de Trakehner merrieveiling (op de hengstenkeuring in Neumünster) brachten gemiddeld 27.714 euro op. Topper met een prijs van 55.000 euro werd de driejarige Pfingstrose (Hibiskus x In Flagranti), die op de hengstenkeuring ook meeliep op de elitekeuring voor merries.