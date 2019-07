Shapiro-dochter kampioene Trakehner Landesstutenschau Schleswig-Holstein

St.Pr.u.Pr.St. Pure Freude (Shapiro x Goldschmidt) kreeg afgelopen weekend het felbegeerde kampioenslint op het Trakehner Landesstutenschau van Schleswig-Holstein/Hamburg omgehangen. Nog opvallender was het optreden van de 31-jarige (!) St.Pr.u.E.St. Tänzerin, die in opperbeste conditie in de ring verscheen.

Pure Freude werd door Marion Essing van Gut Roest gefokt uit de St.Pr.u.Pr.St. Praise Me. Moeder Praise Me werd zelf op driejarige leeftijd gekozen tot Jahressiegerstute op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster, het hoogst haalbare kampioenschap voor merries. Onder Jana Freund behaalde zij datzelfde de negende plaats op de Bundeschampionate in Warendorf.

Pure Freude

De inmiddels zevenjarige Pure Freude zelf was als veulen al kampioene van het Fohlenchampionat Schleswig-Holstein en won op driejarige leeftijd het Trakehner Bundesturnier voor driejarige merries en ruinen in Hannover. In 2017 kreeg ze een hengstveulen van Rheinklang (Gribaldi x Partout).

Reservekampioene en kampioensfamilie

Het reservekampioenschap ging naar St.Pr.u.Pr.St. Tanzmusik (Herzruf x Grafenstolz). De merrie was op driejarige leeftijd al kampioene in Schleswig-Holstein en eiste later dat jaar ook de titel in Neumünster op. Op de Landesstutenschau, dat één keer in de zeven jaar plaatsvindt, is het traditie om de beste fokfamilie te kiezen. Die eer viel ten deel aan de familie Herbstlicht van Familie Bendfeldt.

31-jarige merrie

Opvallend was het optreden van de 31-jarige St.Pr.u.E.St. Tänzerin (Consul x Herzbube). De merrie, een halfzus van drie goedgekeurde hengsten, waaronder Tuareg, tekende zelf ook voor het moederschap van drie goedgekeurde hengsten: Tambour, Thalys en Travell. Op het Landesschau presteerde de merrie zich in de Ehrenklasse en liet zien nog steeds in een uitstekende conditie te verkeren die je niet verwacht bij een merrie van die leeftijd.

