Toon van Osch gehuldigd op Trakehner Keuring

Toon van Osch uit Liessel werd vanmiddag gehuldigd op de Trakehner Hengstenkeuring in Neumünster. Van Osch is al vanaf eind jaren '80 fanatiek Trakehner fokker. Dat begon met de merrie Goldona II (v. Herbststurm) en inmiddels is Van Osch al acht generaties verder in zijn fokkerij. Daarnaast behoorde Van Osch tot het zestal Trakehner liefhebbers dat Trakehner Contact Nederland (TCN) oprichtte en werd hij in 1987 voorzitter van die club. Dat is hij vandaag de dag nog steeds.

Trakehner Contact Nederland ontstond als volgt (zo is te lezen op de TCN-website): “In 1987 organiseerden een zestal Trakehner liefhebbers een deel van het avondprogramma in de Holstenhalle te Neumünster. Traditioneel is er op zaterdagavond, tijdens de jaarlijkse hengstenkeuring van het Stamboek eind oktober, een grote galashow. Het was de heren een uitdaging om een spetterende Nederlandse inbreng te verzorgen. Men wilde laten zien welke invloed de Trakehner had inde Nederlandse warmbloedfokkerij en wat er aan paardenhouderij zoal in Nederland te beleven viel. De show werd een groot succes en kort daarna werd TCN opgericht. Toon van Osch werd voorzitter. Met een onderbreking van een paar jaar is hij dit nog steeds.“

Bron: Horses.nl/TCN