Topvererver Easy Game (20) onverwachts overleden

De Trakehner-hengst Easy Game (Gribaldi x Schwadroneur) is onverwachts overleden, dat meldt Joop van Uytert. Easy Game, vader van onder andere Olympisch- en Europees kampioen TSF Dalera BB (Jessica von Bredow-Werndl) en Dinja van Liere's WK-bronzen Hermès N.O.P. is slechts twintig jaar oud geworden.

Easy Game werd door Flip Willemsen gefokt uit Gribaldi en de Deense topmerrie Evita XII (mv. Cannon Row xx). Evita won in Denemarken de Stutenleistungsprüfung met een 8,46 gemiddeld en was in 2001 de duurste merrie in de veiling op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster. Daarbij ging ze over in Nederlandse handen en vertrok ze, drachtig van Kaiser Wilhelm, naar de stallen van Flip Willemsen in Bergharen. In 2002 werd multikampioene Evviva geboren, het jaar daarna volgde Easy Game.

Joop van Uytert kocht de hengst en stelde hem op 2,5-jarige leeftijd voor op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster, alwaar hij groen licht voor de dekdienst kreeg. Op de keuring verkocht Van Uytert Easy Game gedeeltelijk aan Petra Wilm van Gestüt Tasdorf. Daar dekte Easy Game zijn eerste merries, waaronder de moeder van TSF Dalera BB.

Uit relatief weinig dekkingen zijn bijzonder veel succesvolle nakomelingen voortgekomen. Niet alleen binnen de Trakehner-fokkerij, maar ook daarbuiten. Zo bracht hij onder andere de stempelhengst Millennium (mv. Ravel) en Trakehner kampioen Kaiser’s Erbe (mv. Van Deyk). In 2014 werd Easy Game uitgeroepen tot elitehengst, in 2017 won hij de Doruto Memorial van het Trakehner Contact Nederland en 2021 werd hij Trakehner Hengst van het Jaar. Zelf was Easy Game in de sport actief tot Lichte Tour-niveau. Hij werd gereden door Theo Hanzon en John Thijssen.

Easy Game, hier onder Theo Hanzon. Foto: Paardenkrant-Horses.nl

