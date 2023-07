Trakehner Bundesturnier: Eventingkampioenen gekroond

Op het Trakehner Bundesturnier in Münster-Handorf staat de donderdag traditioneel in het teken van de eventingpaarden. In alle drie de leeftijdscategorieën (vier-, vijf- en zesjarigen) werden gisteren kampioenen gekroond. Bij de zesjarigen liep de goedgekeurde hengst Infinity (Octavio x Buddenbrock), die vorig jaar nog genoegen moest nemen met zilver, naar de overwinning.

Bij de vierjarigen eindigde Tillmann (Duke of Hearts xx x Caprimond) met amazone Sophie Leube aan kop. De ruin, gefokt uit een volle van de goedgekeurde hengsten Tanzmeister I en II, scoorde een 7,7 en verwees Inception (Hirtentanz x Fandsy AA) met Jennifer Miriam Bergmann-Krüger daarmee naar de tweede plaats.

Sixtus-dochter wint

Sophie Leube had ook de kampioen van de vijfjarigen onder het zadel. De merrie Casixta vom Schwalbenrain scoorde een negen en werd daarmee de duidelijke winnares. Casixta komt uit de vorig jaar overleden elitehengst Sixtus, die in 2017 zijn laatste merries dekte. Daarmee is de merrie dus één van de laatste nakomelingen van de invloedrijke hengst. De reservetitel viel met een 8,8 ten deel aan Eva Terpeluk met Uni’s Brown Cookie (Asagao xx x Summertime).

Dubbel succes voor Hoffrogge

De Amerikaanse Pamela Duffy ontdekte Infinity op de Trakehner Hengstmarkt van 2019 en zag haar investering gisteren beloond worden met de titel voor zesjarigen. Met Jens Hoffrogge liep de hengst naar een 8,8. Hoffrogge had ook reservekampioen Blancor (Adorator x Suchard) onder het zadel. Er komen meerdere internationale eventingpaarden uit diens moeder.

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl/Züchterforum