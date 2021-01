Trakehner elite-hengst Singolo naar de Verenigde Staten

Ursula Kordst heeft de Trakehner elite-hengst Singolo (Oliver Twist x Biotop) verkocht aan Joe Pimentel van Aqua Farms in de Verenigde Staten. De hengst, vader van Trakehner Siegerhengst Kissinger, verblijft het komende seizoen nog in Duitsland en vertrekt pas daarna naar zijn nieuwe eigenaar.

Singolo is op Gestüt Heinen gefokt uit de elitemerrie Shakira (mv. Königspark xx), in 2002 kampioensmerrie op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster. De merrie bracht ook de goedgekeurde hengsten Shapiro (v. In Petto), San Silviano (v. Polarion TSF) en Sir Oliver (v. Oliver Twist).

Korte sportcarrière

Singolo werd in 2007 goedgekeurd op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster en voltooide in het jaar daarna de 30-daagse verrichtingstest in Schlieckau, met zijn hoogste cijfer voor dressuur (8,16). In 2009 won Singolo zilver op het Trakehner Bundesturnier in Hannover. Uiteindelijk heeft op enkele Lichte Tour-wedstrijden gelopen, waarvan de laatste in 2017.

Nafok

Singolo tekende voor het vaderschap van de goedgekeurde hengsten Fairmont Hill (mv. Cadeau) en Kissinger (mv. Arogno). Laatstgenoemde was in 2013 Siegerhengst in Neumünster. Zijn meest succesvolle nakomeling in de sport is Zikade (mv. Tambour), die met Dorothee Schneider deelnam aan het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Verden. Daarnaast won ze in 2014 goud op de Bundeschampionate.

