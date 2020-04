Trakehner-hengst Distelzar overleden

Premiehengst Distelzar (Gribaldi x Arogno) is op 22-jarige leftijd overleden. De hengst werd op driejarige leeftijd voor een recordbedrag van 600.000 Duitse mark verkocht op de Eliteveiling van Klosterhof Medingen. Onder het zadel van Andrea Wicki-Mäder brak hij door tot de Grand Prix-dressuur.

Distelzar zag in 1998 het levenslicht bij Trakehnergestüt Lindenhof am Berg. De hengst werd op 2,5-jarige leeftijd als dekhengst goedgekeurd bij het Trakehner Verband en kwam in het voorjaar van 2001 in handen van de Zwitserse Marie-Laure Wüthrich.

Van Bundesturnier tot Grand Prix

In zijn jonge jaren was Distelzar erg succesvol. Hij won de rijpaarden-rubriek op het Trakehner Bundesturnier, werd gekwalificeerd voor de Bundeschampionate en won zijn Hengstleistungsprüfung met zelfs een 10 voor de Rittigkeit. In 2005 nam Wüthrichs nicht Andrea Wicki-Mäder de teugels over. De Zwitserse bracht hem tot 2011 uit op internationaal Grand Prix-niveau.

Elite

In 2010 werd Distelzar door het Trakehner Verband tot elitehengst benoemd en drie jaar later werd hij in Neumünster gekroond als Trakehner Hengst van het Jaar. Uit zijn eerste jaargang werd zoon C’est Bon (mv. Tycoon) in 2004 reservekampioen in Neumünster. Hij de FN zijn elf goedgekeurde zonen van Distelzar geregistreerd. Daartoe behoren Donaugold (mv. Sokrates) en Hamilton (mv. Fahnenträger), die beide actief zijn op het hoogste niveau van de dressuursport.

Bron: St. Georg