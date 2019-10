Trakehner-hengst Exclusiv (28) plotseling overleden

"Plotseling en geheel onverwachts is onze Exclusiv over de weide naar de regenboogbrug gegaloppeerd. Een afscheid dat je je alleen maar kan wensen voor een vriend die zo lang bij je is geweest", laat Gestüt Hämelschenburg weten. De Trakehner-hengst 2,5-jarige leeftijd door de familie Langels op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster aangeschaft en groeide uit tot één van hun meest succesvolle dekhengsten.