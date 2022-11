Trakehner-hengst High Motion krijgt achtervoegsel TSF

High Motion (Saint Cyr x Summertime), de reservekampioen van de Trakehner Hengstenkeuring van 2014, gaat vanaf nu door het leven als High Motion TSF. De Trakehner-hengst, gefokt uit de halfzus van de elitehengst Hohenstein I, is inmiddels succesvol aangekomen op Intermédiaire II-niveau en dat was voor het Trakehner Förderverein reden genoeg om hem het achtervoegsel TSF (Trakehner Sport Förderung) te geven.

High Motion won in 2015 het Trakehner Bundesturnier en kwalificeerde zich voor de Bundeschampionate. Op vijfjarige leeftijd kwalificeerde hij zich nogmaals voor het prestigieuze Duitse kampioenschap en won de Hengstleistungsprüfung in Adelheidsdorf met een 8,84. In 2021 debuteerde High Motion met zijn amazone Laura Strobel op Lichte Tour-niveau en onlangs volgde de overstap naar de Intermédiaire II. In Ankum won het duo de proef met een score van meer dan 70%.

Eén van de bekendste TSF-paarden is TSF Dalera BB van Jessica von Bredow-Werndl.

