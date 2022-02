Trakehner hengst Sixtus is niet meer

De Trakehner hengst Sixtus (v. Habicht) is gister op 33-jarige leeftijd overleden, zo meldt Gestüt Hörstein op Facebook. Het boegbeeld van de stoeterij ging in de zomer van 2017 met pensioen. De hengst nam onder andere deel aan de Bundeschampionate en het Wereldkampioenschap voor Jonge Springpaarden in Lanaken. In 2001 werd de hengst uitgeroepen tot Trakehner Hengst van het Jaar.

De hengst werd reservekampioen van de Trakehner hengstenkeuring Neumunster in 1991 en meteen goedgekeurd voor het Beierse en Arabische (VZAP) stamboek. In 1994 werd hij goedgekeurd voor Hessia en in 1996 volgde Oldenburg. Sixtus deed zijn 100-dagen verrichtingsonderzoek in Adelheidsdorf in 1992 en behaalde een dressuurindex van 107,59 punten, een springindex van 116,29 punten en een totaalindex van 113,52 punten, waarmee hij 12 van de 55 deelnemende hengsten was.

Sportcarrière

Zijn sportcarrière begon in 1995 onder Richard Grom in de springsport. Tussen 1996 en 1998 nam Gilbert Bockmann de teugels over van Grom. In 1996 nam Sixtus deel aan de Bundeschampionate en het Wereldkampioenschap voor Jonge Springpaarden in België. Sixtus deed zijn laatste wedstrijd in juni 1998 onder Grom.

Elite hengst

Sixtus, die sinds zijn tweede jaar eigendom was van Wolfgang Diehm en Gestüt Hörstein, heeft in Duitsland 12 gekeurde zonen en 48 dochters met staatspremie voortgebracht. In 2001 werd de hengst uitgeroepen tot Trakehner Hengst van het Jaar.

Nakomelingen

Zijn bekendste nakomelingen waren de internationaal aan de Grand Prix deelnemende hengst Axis TSF (Terhi Stegars), het Para-dressuurpaard Kawango (Hannelore Brenner), alsmede de dekhengsten Buddenbrock, Couracius, Kasparow, en Peron Junior. Hij heeft 312 nakomelingen laten registreren voor de sport bij de Duitse Hippische Federatie.

31 jaar aan herinneringen

“Tot in de laatste dagen van zijn leven straalde hij onverminderde levensvreugde uit, verblijdde hij degenen die hem omringden en verzorgden met zijn intelligentie en vriendschap, maar plotseling liet hij ons voelen dat het tijd was om hem te laten gaan”, aldus Gestüt Hörstein. “Wat blijft zijn de herinneringen aan zijn persoonlijkheid, aan zijn onmiskenbare aura, waarmee hij elk podium dat hij betrad met grote trots domineerde. Wat ook blijft zijn dankbare herinneringen aan 31 jaar leven samen. Sixtus, je was een geweldig paard en je zult altijd een plek hebben in de harten van degenen die van je hielden!” aldus Gestüt Hörstein.

Bron: Horses.nl / Facebook