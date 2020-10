Trakehner Hengstenkeuring mét publiek aankomend weekend

In Duitsland ziet de coronasituatie er momenteel nog iets 'beter' uit dan in Nederland en evenementen zijn daar nog niet uit den boze. Daarmee heeft het Trakehner Verband geluk: aankomend weekend (donderdag-zaterdag) staat de Trakehner Hengstenkeuring op het programma.

Met slechts een derde van het publiek dat in de Holstenhallen past en één dag minder (donderdag tot en met zaterdag in plaats van tot en met zondag) gaat de Trakehner Hengstenkeuring aankomend weekend over de bühne in Neumünster.

36 hengsten in catalogus

In de catalogus staan dit jaar 36 hengsten. Schwarzgold is met vijf zonen op de keuring topaanvoerder. Verder is de invloed van de Kostolany-Gribaldi-Easy Game-Millennium-lijn weer zeer groot.

Helft uit Gribaldi-lijn

Millennium-zoon Helium heeft vier zonen op de keuring, His Moment (v. Millennium) drie, Ivanhoe (v. Millennium) drie, Ivanhoe (v. Millennium) drie, Millennium zelf twee, Rheinklang (v. Gribaldi) drie, Honoré du Soir (v. Easy Game) een, Freiherr vom Stein (v. Millennium) een en Easy Game zelf een. Precies de helft van de hengsten komt dus uit één en dezelfde vaderlijn.

En dan is er ook nog meerdere malen hetzelfde bloed bij hengsten van andere vaders aan moederszijde.

‘Beherbergungsverbot’

Dat is niet het enige ‘probleem’ van de keuring dit jaar: Neumünster ligt in de deelstaat Schleswig-Holstein en dat betekent dat bezoekers van de keuring uit risicogebieden binnen Duitsland (een hele rits aan Duitse steden zoals Berlijn, Keulen, Frankfurt en München) een negatieve coronatest moeten meenemen.

Zonder die negatieve test mogen ze namelijk niet overnachten in hotels in Schleswig-Holstein, een zogenoemd ‘Beherbergungsverbot’ werd vorige week door de Duitse politiek geïntroduceerd.

Uitzondering daarop vormen zakelijke reizen: mensen uit risicogebieden die voor zaken naar de keuring komen, zoals bijvoorbeeld het voorstellen en verkopen van een hengst, mogen wel slapen in een hotel.

Nederlandse inzending

De fokker en eigenaar van cat.nr 23 Onyx (Kentucky x Millennium) is Rob de Wijs uit Woudenberg. Hij moet sowieso een negatieve test meenemen om de keuring van zijn hengst te mogen bijwonen. Bijna heel Nederland (met uitzondering van Zeeland) wordt in Duitsland namelijk gezien als risicogebied.

Bron: Horses.nl