Trakehner HK teruggebracht naar drie dagen

In de zomer dacht het Trakehner Verband er nog over na om de hengstenkeuring in dit coronajaar niet in de Holstenhallen te laten plaatsvinden in verband met kostenbesparing. Nu is er besloten dat Neumünster toch het toneel wordt. Wel wordt de hengstenkeuring ingekort tot een driedaags evenement en is er onder andere geen gala-avond.

Vanwege de coronamaatregelen zal de Trakehner hengstenkeuring niet in haar normale omvang kunnen plaatsvinden. Minder bezoekers, minder standhouders en dus ook minder inkomsten.

Drie paardenweekenden

Dat was de reden dat het Trakehner Verband er over na dacht om de keuring dit jaar niet in de grote Holstenhallen te organiseren. Toch zal ook de 58ste editie van de keuring in Neumünster plaatsvinden.

Het Trakehner Verband sloeg de handen ineen met de organisatie van het concours in Neumünster en het Holsteiner Verband en bereikte een deal met de Holstenhallen.

Drie achtereenvolgende paardenweekenden (en zo kan onder andere de zandbodem blijven liggen en worden door alledrie kosten bespaard) in Neumünster dit jaar: de Trakehner keuring (15-17 oktober), een springconcours het weekend er op (22-25 oktober) en de Holsteiner keuring in het derde weekend (29-31 oktober).

