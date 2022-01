Trakehner-kampioen Donauruf voor het eerst vers beschikbaar voor fokkerij

Donauruf (Herzruf x Exorbitant xx), de kampioen van de Trakehner Hengstmarkt 2012, komt dit jaar bij Johann Hinnemanns Krüsterhof voor het eerst met vers sperma beschikbaar voor de fokkers. De door wijlen Veronika van Schöning gefokte hengst kwam na zijn goedkeuring bij het Trakehner Verband niet door de verrichtingstest en was tot dusver alleen via diepvriessperma beschikbaar.

Donauruf kwam op de Trakehner Hengstmarkt na zijn goedkeuring voor 300.000 euro in handen van Gestüt Wiesenhof, vandaag de dag nog altijd eigenaar van de hengst. In 2016 maakte hij op zesjarige leeftijd zijn debuut in de Duitse klasse M en stroomde in het jaar daarop door naar de Duitse S*. Daarna bleef het twee jaar stil rondom Donauruf. In 2019 keerde hij onder het zadel van Jochen Bender weer tussen de witte hekjes terug. Met deze ruiter was hij uiteindelijk succesvol tot en met de Lichte Tour.

Overstap naar Grand Prix

In 2020 nam Kahra Alena Baumann de teugels van de toen tienjarige hengst over. Na een paar nationale Lichte Tour-proeven volgde in december dat jaar de overstap naar de Zware Tour. De combinatie werd derde bij hun debuut in de verkorte Grand Prix. Dat was tot dusver het laatste optreden van Donauruf.

Nakomelingen

De zoon van Herzruf, die eveneens voor Von Schöning werd gefokt, bracht tot dusver net wat meer dan twintig nakomelingen. Negen daarvan worden in de sport ingezet. Daartoe behoren ook de Trakehner rijpaarden-kampioen Hermine (mv. Kaiserdom) en Pour Andrig de Barroue (mv. Sponeck), die vorig jaar deelnam aan het WK Jonge Dressuurpaarden.

Bron: St. Georg/Krüsterhof