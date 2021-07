Trakehner-kampioen Kaiser Milton (6) overleden

Klosterhof Medingen heeft bevestigd dat de voormalig Trakehner-kampioenshengst Kaiser Milton (Millennium x Van Deyk) op zesjarige leeftijd is overleden. Waar de hengst aan overleden is, werd niet bekend gemaakt. De door A.J.W. Aan de Stegge uit Enter gefokte hengst werd in 2017 kampioen in Neumünster en werd daar voor 320.000 euro verkocht. Daarna begon er een langdurige strijd tussen nieuwe eigenaar Burkhard Wahler en het Trakehner Verband.

Nadat Kaiser Milton in Neumünster als kampioen werd gehuldigd, besloot toenmalig eigenaar Jan Pieter Dalsem pas op het laatste moment hem in de veiling te brengen. De absolute publiekslieveling ging voor 320.000 euro van de hand en verhuisde naar Klosterhof Medingen. Een maand later verliet de hengst zijn stal op Klosterhof Medingen alweer. Volgens Wahler was hij bij aankomst al kreupel en werd daarom voor onderzoek naar een kliniek gebracht.

Reclameren

Wahler wilde de hengst reclameren, maar het Trakehner Verband wilde daar niets van weten. Kaiser Milton verbleef al die tijd op een kliniek, waar onderzoek werd gedaan naar de oorzaak van de kreupelheid. Eind december van datzelfde jaar keerde hij weer terug naar Klosterhof Medingen. Volgens de dierenartsen was de hengst op dat moment niet meer kreupel en kon er vanaf januari gestart worden met gecontroleerde training.

Van geslaagde verrichtingstest naar hartkwalen

In september 2018 begon Kaiser Milton aan de Duitse verrichtingstest in Schlieckau. Hij slaagde met een 8,13 voor de dressuronderdelen ruimschoots voor de 14-daagse test. Ondertussen sleepte de strijd tussen Wahler en het Trakehner Verband voort en de zaak kwam op 11 oktober 2018 voor de rechter. Op de eerste dag van het proces sprak Wahler niet alleen van kreupelheid, maar ook van ernstige hartkwalen. Volgens Wahler bleek uit onderzoek dat alle vier de hartkleppen niet goed sloten.

Alle kosten voor Wahler

Een maand later volgde de uitspraak van de rechter. Deze oordeelde dat Wahler alle kosten, bijna 400.000 euro, op zich moest nemen, omdat hij de verkopende partij niet om aanvullende prestaties had gevraagd. Wahler ging tegen deze uitspraak in beroep. Kaiser Milton werd het seizoen daarna daarom niet aangeboden voor de dekdienst. Daarna bleef het stil rondom de Wahler-Trakehner Verband kwestie.

Bron: Horses.nl/Züchterforum