Trakehner kampioenshengst His Moment (10) ingeslapen door koliek

Ondanks een koliekoperatie moest de tienjarige hengst His Moment alsnog worden ingeslapen, zo laat Stoeterij Hämelschenburg via haar website weten. De Millenium-zoon werd in 2016 uitgeroepen tot kampioen van de Trakehner Hengstenkeuring.

Op de keuring wisselde de hengst van eigenaar en kwam voor 200.000 euro in handen van Andreas Helgstrand. Die trok echter aan de bel bij het stamboek vanwege de matige kwaliteit van het sperma van de kampioenshengst. Als tussenoplossing verhuisde His Moment naar de stallen van Mario von Depka (Gut Lonken) waar dagelijks het sperma werd gecontroleerd. De hengst keerde terug naar zijn fokker en Stoeterij Schälitz en vond uiteindelijk zijn weg naar de Trakehner Stoeterij Hämelschenburg voor de dekdienst.

Fokkerij

Ondanks zijn lage aantal nakomelingen drukte de His Moment alsnog zijn stempel op de fokkerij. Zo is hij de vader van drie goedgekeurde zonen en meerdere kampioensmerries. Op de laatste veulenkeuring in Hämelschenburg bracht de hengst zowel de kampioen als de reservekampioen bij de merrieveulens.

Bron: Horses.nl/ Hämelschenburg Stoeterij