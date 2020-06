Trakehner Sommerfest vervalt, kampioenschap jonge paarden naar Münster

Het Trakehner kampioenschap in Hannover is afgelast voor dit jaar, maar ter vervanging gaan zowel het jongepaardenkampioenschap als de veulenveiling wel door. Deze twee Trakehner evenementen vinden plaats in Münster, op 25 en 26 juli. Dat heeft het stamboek gemeld.

Het traditionele concours voor de Trakehner paarden is dit jaar in Hannover niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Maar in Münster-Handorf heeft men inmiddels ervaring met het rijden van concoursen met in acht neming van alle noodzakelijke maatregelen.

Het stamboek laat weten: “De Trakehner jongepaardenkampioenschappen 2020 vervangen dit jaar bij uitzondering en vanwege de veelomvattende maatregelen tegen het coronavirus het grote Trakehner zomerfeest in Hannover. Het doel van alle organisatoren is om dat volgend jaar gewoon weer in Hannover te laten plaatsvinden.”

Bron: St-Georg / Horses.nl