Trakehner Verband breidt hengstenbestand uit met twee eventers

In het kader van de Trakehner Hengstenshow in Münster-Handorf vond ook de voorjaarskeuring afgelopen weekend plaats. Twee hengsten kregen groen licht, de driejarige halfbloed All Night (Asagao xx x Agar) en de achtjarige Cestuy La De L'Esques AA (King Size AA x Ultan x). De Anglo-Arabische hengst is onder het zadel van Thomas Carlile actief op internationaal CCI3*-L-niveau.

De door Monika Machlowicz-Wojsat in Polen gefokte All Night werd voorgesteld door Markus Hoffrogge, die vader Asagao xx zelf fokte, in eigendom heeft en uitbracht in de internationale eventing. Met daarbij Cestuy La De L’Esques heeft het Trakehner Verband twee hengsten binnengehaald die de fokkerij van eventingpaarden flink vooruit kunnen helpen.

Bron: Trakehner Verband