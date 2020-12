Trakehner Verband keurt vier hengsten goed

Vorige week woensdag heeft het Trakehner Verband in Schlieckau vier hengsten groen licht gegeven. Het betreft voormalig veilingtopper Inzaghi (Mescalero x Songline). De door Dagobert Vester gefokte hengst was in 2018 één van de twee duurst verkochte veulens op de Trakehner Fohlenauktion in Hannover. Daar werd hij destijds afgeslagen voor 26.000 euro.

Naast Inzaghi kregen ook New Hope (Ivanhoe x Monteverdi), Schäplitzer (His Moment x Exclusiv) en Hymnus (Grimani x Kentucky) groen licht. De vijfjarige Hymnus voltooide daags voor de keuring de Hengstleistungsprüfung in Adelheidsdorf met een eindscore 7,94. Derhalve werd de hengst na de keuring direct in het Hengstbuch I ingeschreven.

Bron: Trakehner Verband