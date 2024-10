Trakehner Verband keurt zoon van 24 jaar geleden overleden Abdullah goed

De hengstenkeuringscommissie van het Trakehner Verband heeft begin oktober op drie advieskeuringen vier hengsten goedgekeurd. Eén van die hengsten is een zoon van de in 1970 geboren Abdullah (v. Donauwind), die met Conrad Homfeld individueel zilver won op de Olympische Spelen in 1984.

De zesjarige Der Monarch (Abdullah x Herzruf) is daarmee de jongste goedgekeurde zoon van Abdullah. Abdullah was met de Amerikaan Conrad Homfeld uiterst succesvol in de springsport. Ze wonnen in 1984 teamgoud en individueel zilver op de Olympische Spelen in Los Angeles en een jaar later wonnen ze de Wereldbekerfinale in Berlijn. In 1986 was er teamgoud en individueel zilver op de Wereldkampioenschappen in Aken. Der Monarch zelf liep al de 50-dagentest in Neustadt/Dosse en kwalificeerde zich eerder dit jaar voor de Bundeschampionate.

Nog drie goedgekeurde hengsten

Ook goedgekeurd werden de in Polen geboren Anglo-Arabische hengst Amarant AA (v. Hebron). Hij was al bij het DSP en ZSAA goedgekeurd en is in de sportsport actief op Duits M-niveau. Lucan (v. Desirao xx) legde succesvol de 50-dagentest in Stadl-Paura af en is in de eventing actief op Duits L-niveau. De zesjarige Helium-zoon Privatier doorliep eveneens de 50-dagentest in Stadl-Paura met een 8,06 voor de dressuuronderdelen en is op Duitse bodem actief op L-niveau. De driekwart broer van de al bij het Trakehner Verband goedgekeurde Partylook (v. His Moment) had al een deklicentie in Mecklenburg.

