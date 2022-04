Trakehner Verband: Lars Gehrmann stopt er in 2023 mee

Het Trakehner Verband moet het vanaf 31 mei 2023, na een periode van dertig jaar, stellen zonder Lars Gehrmann. De fokkerijleider en algemeen directeur draagt zijn verantwoordelijkheden dan over aan plaatsvervanger Neel-Heinrich Schoof.

“Een beslissing als deze neem je niet over één nacht ijs”, laat Gehrmann in een persbericht weten. “Neel-Heinrich Schoof staat hoog in het aanzien dankzij zijn competente en buitengewoon toegewijde werk. Hij staat dicht bij de fokkers en de hippische wereld.” Schoof studeerde landbouwwetenschappen en werkt sinds 2015 voor het Trakehner Verband.

“Lars Gehrmann heeft in 2013 het Trakehner Verband met dertig jaar succesvol geleid. We zijn er dan ook heel blij mee dat hij heeft ingestemd om actief te blijven in een adviserende rol. Op die manier zal de overgang goed verlopen”, aldus voorzitter Dr. Norbert Camp.

Lars Gehrmann, journalist en afgestudeerd landbouwkundig ingenieur, werkte voor hij bij het Trakehner Verband aan de slag ging, enige tijd bij het Oldenburger Verband.

Bron: Züchterforum