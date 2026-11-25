Het Trakehner Verband heeft de elitehengst TSF High Motion (Saint Cyr x Summertime) uitgeroepen tot Trakehner Hengst van het Jaar 2026. De veertienjarige hengst, die met Laura Strobel tot op nationaal Grand Prix-niveau actief was, maakte internationaal zijn opwachting in de Lichte Tour. In de fokkerij bracht hij drie goedgekeurde zonen bij het Trakehner Verband en één goedgekeurde zoon bij de American Trakehner Association.
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Succesvol in de sport
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Hohenstein I met Verwantschap
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Bron: Horses.nl
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