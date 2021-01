Door de coronapandemie ziet de Trakehner voorjaarskeuring in Münster-Handorf er dit jaar anders uit. Normaal gesproken gaat de voorjaarskeuring traditioneel hand in hand met de Trakehner Hengstenshow, maar het Trakehner Verband heeft besloten dat af te gelasten.

In plaats daarvan vindt de voorjaarskeuring naar verwachting op twee locaties in Duitsland plaats. De voorjaarskeuring is zonder voorselectie.

Bron: Trakehner Verband