Ute Sander door Trakehner Verband onderscheiden met Goldene Ehrennadel

Op de ledenvergadering van Trakehner fokdistrict Rheinaland op 7 januari in Issum is Ute Sander onderscheiden. Uit handen van Dr. Norbert Camp mocht Sander de Goldene Ehrennadel in ontvangst nemen.

Met de gouden speld eert de vereniging de jarenlange, belangeloze inzet van Ute Sander voor het behoud en de bevordering van het Trakehner paard. Haar inzet wordt al decennialang gekenmerkt door betrouwbaarheid, vakkennis en een groot persoonlijk idealisme.

Ute Sander is al meer dan vijftig jaar lid van het Trakehner Verband. Van 2013 tot 2024 stond zij als voorzitter aan het hoofd van het fokdistrict Rheinland, een functie die ze met grote verantwoordelijkheid en continuïteit heeft vervuld.

Op fokkerijgebied verdient met name de door haar opgebouwde merrielijn Eis bijzondere vermelding. Deze familie werd gedurende vele jaren succesvol voortgezet en heeft inmiddels een vaste plaats binnen de Trakehner fokkerij verworven.

