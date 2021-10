Vera Verwelius’ Kaiser Wilhelm gehuldigd als elitehengst

Joop van Uyterts Easy Game werd vanmorgen al gehuldigd als Trakehner Hengst van het Jaar en zojuist werd nog een Hollandse Trakehner gehuldigd in Neumünster. Kaiser Wilhelm (Lehndorff's x Mahagoni) van Vera Verwelius gaat voortaan als elitehengst voor het leven.

Kaiser Wilhelm staat ter dekking bij Gerard Geling, een Nederlander die al jaren in Duitsland woont. Geling werd ook betrokken bij de huldiging, Verwelius was zelf niet in Neumünster om de huldiging bij te wonen. De titel elitehengst werd ook postuum aan Windfall, die internationaal in de eventing actief was, vergeven.

