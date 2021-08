Vier Helium-nakomelingen via Trakehner Bundesturnier naar Bundeschampionate

Op het Trakehner Bundesturnier (23-25 juli) hebben vijf Trakehners zich gekwalificeerd voor de Bundeschampionate in Warendorf. Vier van die vijf hebben premiehengst Helium (Millennium x Induc) als vader en daarnaast kreeg de achtjarige hengst nog twee nakomelingen als reserve aangewezen. De vijfde Trakehner die rechtstreeks geselecteerd is, is een zoon van Heliums vader Millennium.

Gestüt Sprehe’s Millennium – een zoon van Joop van Uyterts Easy Game – heeft zich ontpopt tot dé hengst binnen het Trakehner Verband en heeft inmiddels al meer dan zeventig (!) goedgekeurde zonen. Bij zijn eigen stamboek is Helium op dit moment één van zijn best fokkende zonen en dat werd ook duidelijk op het Bundesturnier in Hannover. Andreas Helgstrand zag zijn Rheinglanz (mv. Couracius) met Eva Möller in het zadel het kampioenschap voor driejarige hengsten winnen en zo sleepte de kampioenshengst van vorig jaar een ticket voor Warendorf in de wacht.

Volle zussen imponeren

Bij de driejarige merries en ruinen ging de indrukwekkende Salvana’s Helena (mv. Kaiserdom) met Vanessa Siedentopf in het zadel met een 8,8 aan kop. De merrie behaalde eerder dit jaar al een recordscore bij de stamboekopname in Hannover én sloot haar merrietest af met gemiddeld een 9,11. Haar volle zus Helene, de Jahressiegerstute van 2020, won de rubriek voor vierjarige merries en ruinen en dus mogen beide zussen naar Warendorf.

De complete selectie ziet er als volgt uit:

Driejarige hengsten:

Eva Möller met Rheinglanz (Helium x Couracius)

Reserve: Finja Asche met Iniesta (Impetus x Montafon)

Driejarige merries en ruinen:

Vanessa Siedentopf met Salvana’s Helena (Helium x Kaiserdom)

Greta Höjbert met Donauspiel (Millennium x Elfenstein)

Reserve: Anika Ketelsen met Tanzkönig (Fairmont Hill x Herbstkönig)

Vierjarige hengsten:

Reserve: Felicitas Rost met Karakallis (High Motion x Hofrat)

Vierjarige merries en ruinen:

Vanessa Siedentopf met Helene (Helium x Kaiserdom)

Hannah Laser met Premier Cru (Helium x Le Rouge)

Reserve : Jasmin Claudia Moghaddam met Kind of Magic (Helium x All Inclusive)

Reserve: Vanessa Siedentopf met Kalan HS (Helium x Solero)

Bron: Horses.nl/Eurodressage