Vier Trakehner-hengsten goedgekeurd op voorjaarskeuring

Op de voorjaarskeuring van het Trakehner Verband in Münster-Handorf zijn vier hengsten goedgekeurd. Het betreft drie driejarige hengsten en de zevenjarige volbloed-hengst Waugh xx (Rip van Winkle xx x Mosun xx) van Haupt- und Landgestüt Marbach.

De driejarige Hirtenstern (Hirtentanz x Impetus) brengt via zowel vaders- als moederszijde het bloed van Hirtentanz. De elite-hengst, die zelf actief was op internationaal 1,40m-niveau, tekent voor het vaderschap van Hirtenstern, maar is ook een halfbroer van overgrootmoeder Hirtenlied.

Monroe’s Euromax en Berlioz

De tweede goedgekeurde driejarige is Monroe’s Euromax (Preussen Party x Schampus). Deze hengst is een halfbroer van het internationale Lichte Tour-paard Moromax. De derde hengst is Berlioz (Zauberdeyk x Heuberger). Zijn moeder is een halfzus van drie internationale eventingpaarden en het internationale springpaard Balouette.

Oudere hengst

De zevenjarige Waugh xx werd op drie- en vierjarige leeftijd voor de rensport ingezet, maar viel op de voorjaarskeuring op met zijn talent voor het springen. De hengst was reeds goedgekeurd in Oldenburg, Hannover en bij het DSP, maar mag vanaf nu ook Trakehner-merries bedienen.

