Vijfjarige Trakehner-hengst Hollister plotseling overleden

De bij het DSP en Trakehner Verband goedgekeurde hengst Hollister (Freiherr von Stein x Insterburg TSF) is onverwachts overleden. De hengst van Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse werd 's ochtends vroeg dood in zijn stal aangetroffen.

De in 2020 bij het Trakehner Verband goedgekeurde Hollister liet dit jaar een goede tweede jaargang zien en had er een succesvol dekseizoen op zitten op het bedrijf van Karl-Friedrich Peters. De hengst was fit en gezond en er waren geen voortekenen voor zijn plotselinge overlijden.

Hollister komt uit dezelfde moederlijn als de invloedrijke hengsten Herzruf, Hirtentanz en Hibiskus.

Bron: Trakehner Verband