Volle broer Trakehner premiehengst Kenneth brengt 35.000 euro op

Op de negentiende editie van de Trakehner Fohlenauktion op het Trakehner Bundesturnier in Münster-Handorf is Kenneth II (Millenniu x Shavalou) afgelopen zaterdagavond de topper van de veiling geworden. De volle broer van de premiehengst Kenneth, dit voorjaar één van de beste hengsten op de sporttest in Verden, blijft voor 35.000 euro in Duitsland.