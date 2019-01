‘WFFS komt minder voor bij Trakehners’

In de laatste uitgave van 'Der Trakehner', het stamboekblad van het Trakehner Verband, wordt geschreven over WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome). Volgens het stamboek komt de aandoening bij Trakehners minder voor dan bij andere warmbloedstamboeken, waar (volgens actuele studies) ongeveer 10 procent van de populatie drager is van het gendefect. "Ook de lopende studie naar WFFS van de Universiteit Göttingen laat zien dat WFFS minder voorkomt bij Trakehners", aldus het stamboek.