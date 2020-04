Trakehner Verband past merriekeuringen aan

In Duitsland worden voorzichtige stapjes gezet met het opheffen van de lockdown door de coronacrisis. Het Trakehner Verband ziet mogelijkheden dat hun centrale merriekeuring eind juli doorgang kan vinden. Toch heeft men een plan B gemaakt als deze niet doorgaat: de regionale keuringen worden dan gezien als centrale keuring.

Het Trakehner Verband ziet mogelijkheden dat elf centrale merrieregistratiedata in de tien Trakehner-fokdistricten doorgang kunnen vinden door het verlichten van de coronamaatregelen in Duitsland. De regionale keuringen moeten wel aan alle eisen voldoen die de coronacrisis met zich meebrengt, zoals hygiënische eisen maar ook de veiligheidsafstanden. Stapringen worden bijvoorbeeld dit jaar afgeschaft en er is een maximaal aantal begeleiders per merrie.

Ook individuele oplossingen

Mochten er toch keuringen worden afgelast, dan worden er binnen het fokdistrict decentrale alternatieve data aangeboden, waaraan naast de regiovoorzitter ten minste één lid van de centrale merrie-registratiecommissie deelneemt. Een dergelijke registratie wordt dan gelijkgesteld met een centrale registratie, die betrekking heeft op de voorwaarden voor toekenning van bonussen. Indien fokkers door overmacht van de corona-situatie niet kunnen deelnemen aan een centrale merrie-registratie, zal het Verband ook individuele oplossingen vinden voor deze merries en hun eigenaren.

Titels aan einde seizoen

Ook al wordt de centrale merriekeuring niet gezien als een ‘groot evenement’, die dus nog niet mag worden georganiseerd, heeft het Verband wel besloten dat een titel als winnende merrie per fokdistrict, pas na het seizoen wordt bepaald op basis van de som van de inschrijvingen. De beste merrie van de show en de als tweede geplaatste merrie worden apart ter plaatse bekend gemaakt.

Veulenveiling gaat door

De jaarlijkse veulenveiling die verbonden was aan de centrale keuring gaat in ieder geval door. Naast de live veiling van de veulens kan er online mee geboden worden.

Bron Züchterforum