Trakehnerhengsten Vivus en Sanssouci overleden

Vivus werd in 1989 tot de dekdienst toegelaten en werd daarna voor 45.000 Duitse Mark verkocht aan Erwin Schulz. De hengst won op driejarige leeftijd de Hengstleistungsprüfung in Adelheidsdorf en kwam dankzij zijn veelzijdige opleiding uit in de Z dressuur en het M springen.

Impetus

Daarna wisselde Vivus wederom van eigenaar en verhuisde naar Gut Altenrade. Daar werd in 2001 zijn zoon Impetus geboren, welke vijf jaar later de Hengstleustungsprüfung in Schlieckau won. Zijn laatste jaren sleet de hengst bij Trakehnerhof Gordemitz.

Sanssouci

Sansoucci werd in 1991 geboren op het bedrijf waar ook vader Kostolany gestationeerd stond, Gestüt Hämelschenburg. Uit moeder Schwalbenburg werden ook de goedgekeurde hengst Schwadroneur, Stradivari en Showmaster geboren.

Landbeschäler

Sansoucci zelf kreeg op de Hengstenkeuring in Neumünster van 1993 de beste springcijfers en kreeg in het jaar daarna bij de Hengstleistungsprüfung een 10 voor dit onderdeel. Hij werd verkocht aan Landgestüt Moritzburg, en werd hij verschillende stations als Landbeschäler ingezet.

Bron: St. Georg