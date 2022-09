Column Jacquelien van Tartwijk: Tweespalt

en de reden ontbraken werkte paarden waren bloot. is Het perfect Het tijdens de sportdagen de KVTH. tweespalt mee, legt en de de keuring. Maar nog zeker goede en ei was bij PSC een sfeer. deze afgelopen binnen bleek En Lichtenvoorde afwezigen. weekend er nationale de ook koek weer waarom veel goed er het Dat heerste vereniging bij accommodatie niet

regio keuring het de nodige de voelde die aan de Deurne kwam niet hoewel zich dat zeker stond kwam bij. van Deurne aantal week trekpaardfokkers bestuur ook deelnemers daar op keuring nationale uitgeoefend het naar In week in naar voren in De KVTH. ineens bleef wandelgangen niet een dat keuring daar de de de de organisatie kalender was Zuid nog men Een druk toch uit van keuring was afmeldingen, gaan. (JTPF) moest en de Met later was, en de geslaagd deze zeer al door erg vooral eerder er de beperkt. Jongere gesteund jaarlijkse keuring langer

Alternatief Nationale Tentoonstelling voor

meteen gesteld niet geboden, in zijn gewaardeerd. probeert Tentoonstelling in de door geweest, te verschaft. bestuur, op vooral klein wel dat corona denk het iedereen werd wereld, 2022 demotiverend die dat maar door deze juist zaken regio dat en orde er duidelijkheid De Vragender principe want zwarte voor zeer, zijn keuringen, zou is jaar hoe in Het In wordt een Nationale ook kon alternatief is polariserende snel zou KVTH-bestuur doorgaan. wordt wordt en schip bestuurlijke Zuid oud Het toegespeeld. maar het ik perikelen van nu schoon moeilijk maken, zaak het al piet niet dan werd de dat

steeds Sport belangrijker

in won de in uitkomen. werd zaterdag wordt de wel op trekpaardmerrie je vrijdag ook sport de zelfs de Er duidelijk zie sport reservekampioene werd. belangrijker Haflingers de een aangespannen dat KVTH. Hoe op Vragender Bij helemaal topkeuringsmerries die dat weer voor ook: was dressuur steeds dan veertienjarige en

Samen

goede over de nodig. wel nagedacht steeds Daar Er sport- iets heb echter worden vind aan Haflingerliefhebbers geknoopt, van vast je keuringsdag moeten het dan samen daar elkaar en deze het in goed organiseren, Ik vorm zeker een tijd communicatie want en tevens toekomst moet zal minder worden vrijwilligers mooi de pr nationale schortte dat zo’n want hoe kan nu en in aan. trekpaard- je geven.

verliezers maar Alleen

dat dat geval van alleen willen. hoe gaat van gaat. er trekpaard. in de dat Centrale tweespalt hoop het koste elk ze als het trekpaardkeuringen verliezers vrij Door najaar is in worden dat Oost Zuid. afwachten gaan deze Ik zijn geval elk om er maar zijn ten nog en mooie In gelaten dus mensen Het en te

redacteur Tartwijk, Jacquelien van

