Tsjalle 454 en Michiel 442 ook door naar kampioenskeuring

Uit de tweede groep met stamboekhengsten van 13 jaar en ouder koos de jury Tsjalle 454 om terug te komen in de kampioenskeuring bij de oudere hengsten. “Wat fijn dat ze hier zijn en we van ze kunnen genieten”, gaf Sabien Zwaga aan.

Voor alle hengsten had de debuterende en sterk optredende Sabien Zwaga een korte beschrijving. De degelijke Wytse 462 met een goede prestatie, Wimer 461 met zijn prachtige uitstraling en mooi voorbeengebruik. Tymon 456, met veel behang, een goede stap en nette prestentatie. Take 455 met zijn overvloed aan raskenmerken, stapte goed.

Enige preferente hengst

De enige preferente hengst, ziet er nog jeugdig uit, gaf Sabien Zwaga aan. Tsjalle 454 werd in uitstekende conditie voorgesteld. En ook Reinder 452 kwam in de ring, met zijn manen bijna op de grond.

Michiel 442

Maar liefst drie groepen met oudere hengsten kwamen er in de baan. In de laatste groep de oudste Friese hengsten. Met de 21-jarige Aan 416 als de oudste die zich op de HK 2021 liet zien. “Hij is zo correct en modern en kan nog wel voor een 4-jarige doorgaan”, complimenteerde Sabien Zwaga. Naar de kampioenskeuring ging een andere hengst: Michiel 442. “17 jaar en nog hecht in zijn bouw en taktvast dravend.”

Succesvol tuigpaard

Een klasse met duurzame, goed bewaarde paarden die alle complimenten kregen van de jury. Maurus 441 is gezegend met een mooie schouderpartij. “Je kan zien dat hij en succesvol tuigpaard is geweest”, zag Sabien Zwaga.

Op klompen

Maeije 440 kreeg de aandacht van jury en natuurlijk alle kijkers thuis: begeleider Rob de Bruin liet op klompen zien een uitstekend voorbrenger te zijn.

Piaffeerde als 3-jarige

Maurits 437 toonde zijn duurzaamheid, droog beenwerk en een snel achterbeen in draf. Met 19 jaar showde Haitse 425 een hele goede stap en piaffeerde als 3-jarige.

