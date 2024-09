Acht aangewezen tuigpaardhengsten en twee herkansers naar tweede presentatie

Gisteren werden in Ermelo de voor het verrichtigingsonderzoek aangewezen hengsten voor de eerste keer voorgereden. Daarnaast werden vier hengsten aangeboden voor de herkansing in tuig. Negen van de in het voorjaar aangewezen hengsten kwamen zich aangespannen showen, acht mogen zich op de tweede keer voorrijden presenteren. Ook twee herkansingshengsten mogen nog een tweede keer worden gepresenteerd.