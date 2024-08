Afstammelingenkeuring drie tuigpaardhengsten

Gisteren reisde de hengstenkeuringscommissie tuigpaarden af naar Enschede en Hoornsterzwaag om veulens te beoordelen van de hengsten Martin Morero, Sallandt's Long Train Running en Olympus HS, waarbij het bij deze laatste hengst om de volledige collectie ging.

Er werd begonnen in Enschede bij Stal Huckriede waar van de hengsten Martin Morero en de grotemaat Hackney-hengst Sallandt’s Long Train Running elk drie veulens voor de jury verschenen. De vierkoppige jury bestond uit Wim Versteeg, Bauke de Boer, Thomas van der Weiden en inspecteur Viggon van Beest. Het betrof van deze beide hengsten van Lambertus Huckriede een aanvullende collectie, vorig jaar werd er van hen ook al een aantal veulens getoond. Martin Morero toonde in 2023 acht veulens en dat aantal werd nu met drie aangevuld waarvan twee door het KWPN geselecteerde veulens en één door de eigenaar geselecteerd veulen. Van Sallandt’s Long Train Running werden vorig jaar zes veulens gepresenteerd, nu waren dat er drie van de op papier staande vier veulens. In totaal moeten beide hengsten minimaal 10 geselecteerde veulens tonen. Het niet aanwezige veulen zal aan huis worden geïnspecteerd.

Olympus HS

Er was behoorlijk wat publiek naar de HVM-stal in Hoornsterzwaag, de K.I. & Trainingsstal van Harrie van Middelaar, gekomen om de veulens van de hengst Olympus HS van Handelshuis Schuttert te aanschouwen. Er verschenen twaalf door het KWPN geselecteerde veulens voor de jury aangevuld met één door de eigenaar geselecteerd veulen. Een van de geselecteerde veulens werd alleen lineair gescoord. Olympus HS moet minimaal twaalf geselecteerde veulens tonen. Aansluitend aan de eerste presentatie in de zandpiste werden alle veulens op beide locaties lineair gescoord op een straatje.

Rapportage

De rapportage inclusief adviezen van de hengstenkeuringscommissie zullen zo snel mogelijk worden ingediend bij het Algemeen Bestuur van het KWPN. De geregistreerden zullen na de besluitvorming worden geïnformeerd. De besluitvorming en de rapportages zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt/gepubliceerd.

Latino en Oberon

Vandaag om 9.30 uur is de commissie bij Black Horses B.V. in Sliedrecht om de veulens van Latino te beoordelen. Om 13.00 uur volgt dan bij Gebr. van Manen in Ede de beoordeling van de veulens van Oberon.

Bron: KWPN