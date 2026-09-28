Afstammelingenrapportages tuigpaardhengsten gepubliceerd

Op 14 en 20 augustus werden veulencollecties van zes tuigpaardhengsten gepresenteerd voor het afstammelingenonderzoek. Drie hengsten lieten een volledige collectie zien, één hengst hoefde nog een aanvullende collectie te laten zien.

KWPN Door

Voor Ravensgoed W, Relatief, Ricardo en Nicolei VB betekent dit dat zij gehandhaafd blijven voor de fokkerij. De hengsten Pavarotti en Realist van Altrido dienen volgend jaar een aanvullende collectie te laten zien.

De afstammelingenrapportages met lineair scoreformulier, fokadvies en omschrijving van de veulens zijn gepubliceerd en via onderstaande links te bekijken.

Bekijk de volledige afstammelingsrapportage van Ravensgoed W

Bekijk de volledige afstammelingenrapportage van Relatief

Bekijk de volledige afstammelingenrapportage van Ricardo

Bekijk de volledige afstammelingenrapportage van Nicolei VB

Bron: KWPN