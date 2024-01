Beleid op tuigpaard-HK goed te volgen: publiek tevreden

De KWPN-hengstenkeuring voor tuigpaarden brak afgelopen zaterdag in Ermelo met bepaalde tradities. Genoodzaakt door gekissebis met de KNHS waren er geen aangespannen tuigpaarden en voor het eerst werkte de jury blootshoofds en zonder kostuum, maar uniform in KWPN-jas en met stropdas. Dit onder voorzitterschap van oud-seniorinspecteur Wim Versteeg, die Lammert Tel opvolgde. Verder werden de hengsten, om de stap serieus te beoordelen, in alle rust begeleid door een drietal neutrale, door het KWPN ingehuurde mannen.

Van de 31 tuigpaardhengsten (waaronder drie ouderen) werden er negen doorverwezen naar de tweede bezichtiging, onder de voorwaarde dat twee jonge hengsten (cat.nr. 721 Lanto x Fantijn en cat.nr. 724 Leffe Blond x Manno) voor Den Bosch nog het PROK-certificaat moeten binnenhalen. Twee oudere hengsten keren in Den Bosch terug om daar het tweede deel van hun eerste bezichtiging – de presentatie in tuig – te laten zien.

Extra showende hengsten

De royaal toegestroomde toeschouwers waren tevreden met het beleid, maar misten het aanbod van extra showende hengsten met maat en formaat en kracht in de bewegingen. Ook zij constateerden dat een goed optreden op de straat geen garantie was voor een goede presentatie in de grote piste. Andersom waardeerden enkele hengsten zich op in de kooi. Die wisselende indrukken van één en dezelfde hengst riepen wel wat vraagtekens op betreft de ware kwaliteit.

