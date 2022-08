Bronzen Bartje voor Derk Jan Mekkes

Afgelopen zaterdag werd in Exloo de finale verreden van de tandem-competitie ‘Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje 2022’. Deze, door de Provincie Drenthe mogelijk gemaakte meerspancompetitie, kende maar liefst acht deelnemers. De wedstrijd was de laatste rubriek van het concours en inmiddels was het kunstlicht ontstoken. Dat zorgde, samen met de individuele binnenkomst waarbij de tijd werd genomen om de rijders en paarden aan het publiek voor te stellen, meteen al voor erg veel sfeer.

Vijf rijders kregen een uitnodiging van de jury om nogmaals de strijd aan te gaan, Derk Jan Mekkes, Richard Hofstra, Martien Verboord, Jan Jordans en Niek Alting. Derk Jan voerde de tussenstand aan en na de eerste omloop was hij ook als eerste binnengeroepen. Hij ging er meteen weer volledig voor om die plek te behouden. Roelofsen Horsetrucks Hugo (Patijn uit Toetida keur preferent van Nando, fokker Henk Scholten jr, Wezep) en Roelofsen Horsetrucks Jefferson (Eebert uit Vrijdaperty ster van Perfection, fokker Gijs Frasa, Hagestein) werkten geweldig mee en liepen dan ook regelrecht naar de overwinning in de wedstrijd en daarmee waren ze dus automatisch ook winnaar van de competitie.

Spannende strijd

Martien Verboord boekte een plekje winst tijdens het overrijden met El Nino B (Atleet uit Zelina ster van Tempelier, fokker J. Gorter, Niekerk) als showend voorpaard en Jonkheer (Eebert uit Bellissima ster van Selleen, fokker Ad Bakx, Liempde). Daarmee werd ook de tweede plek in de competitie zeker gesteld. Richard Hofstra had Any Time (Patijn uit Umantha elite preferent prestatie van Manno, fokker Barend van Dijk, Soest) en Let’s Be (Atleet uit Wilma van Seinman, fokker maatschap De Jong/Bosch) van de combinatie Hofstra/De Jong ook in vorm en werden fraai derde. In de eindstand van de competitie was er een zesde plaats. Vierde in de wedstrijd en vijfde in de competitie werd Niek Alting met Emerson (Manno uit Wyomi Landzicht ster preferent prestatie van Marvel, fokker Martin de Groot, Giessenburg) van de maatschap Alting en Luitenant (Fantijn uit Crenola ster preferent van Vaandrager HBC, fokker Jan Ruinemans, Vlagtwedde) van de combinatie Alting/Ruinemans.

Jan Jordans had al een topdag doordat zijn King de enkelspancompetitie 2022 had gewonnen maar nu moest hij in deze wedstrijd genoegen nemen met een vijfde plaats. In de competitie werden King (Fantijn uit Tolonnie ster van Larix, fokker D.W.Joh. Boeve uit Hattem) en Barend (Marvel uit Umantha elite preferent prestatie van Manno, fokker Barend van Dijk, Soest) derde.

Enthousiast publiek

Henk Brink gedeputeerde van de Provincie Drenthe was aanwezig en werd uiteraard betrokken bij de prijsuitreiking. ‘De paardensport past bij de Provincie Drenthe en we zijn heel blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan de promotie van de tuigpaardensport in Drenthe door het ondersteunen van deze geweldige competitie. Prachtig om te zien hoeveel enthousiasme er is bij de deelnemers en dat merk je ook aan het publiek.’

Bron: persbericht