Het KWPN heeft de catalogus van de Tuigpaard-hengstenkeuring in Houten gepubliceerd. In totaal staan 38 hengsten in het boekje, twee (cat.nrs 708 en 735) daarvan zijn afgemeld voor de keuring (en eentje staat wel in de groepenindeling, maar niet op de bijbehorende lijst: cat.nr 711).