CH Houten: Imponerende Real Star kampioen vierjarige tuigpaarden

Eén van de rubrieken tijdens CH Houten 3.0 was het Vert-kampioenschap vierjarige tuigpaarden. Voor deze rubriek werden nationaal en regionaal startende paarden uitgenodigd op grond van prestaties in het afgelopen seizoen. Zeven paarden kwamen zich presenteren, drie mochten er een herkansing aangaan. Kampioen werd de voshengst Real Star (v. Knaller F). "Real Star maakt zijn bewegingen heel mooi af, is er achter goed bij en hij is zo vrij en zo open in het front zonder opzet. Hij was verreweg de beste beweger in deze rubriek", aldus jurylid Sybren Minkema.

Real Star (Reg. B van Knaller F aangewezen Prok van Cizandro uit Jolarda RSH vb. van Saffraan) is gefokt en in eigendom van Erik van der Veen uit Opende, die ook de rijder was. Van der Veen heeft de grote vos dit seizoen in de Nationale Competitie uitgebracht waarin hij tweede werd. De rijzige vos viel het hele seizoen op met zijn voorname uitstraling en spectaculaire bewegingen wat in Houten werd beloond met het kampioenschap. Tuigpaarden uitbrengen deed Van der Veen altijd al. De Saffraan-zoon Bastiaan (268 WP) van zijn vader, die hem ook fokte, was diverse jaren zijn succespaard. Real Star lijkt nu de opvolger van Bastiaan.

‘Op eigen benen’

Erik van der Veen kocht de moeder van Real Star, de nu elfjarige Jolarda RSH (uit Sealarda keur preferent van Fabricius) als veulen van fokker Marcel Ritsma. Real Star is haar eerste veulen. “Als veulen was Real Star al een heel opvallend veulen met de juiste techniek van bewegen. Er werd direct al goed geld voor hem geboden, maar ik wilde weer een Bastiaan. En dan graag van mezelf, daarom was hij niet te koop. Ik heb hem zelf betuigd, maar ik ga zo af en toe lessen bij Marcel Ritsma. Dan krijg ik wat adviezen van hem wat betreft de manier van trainen. Daar heb ik veel aan. Real Star rijden geeft een abnormaal fijn gevoel. Ik heb niks in handen, hij doet het geheel op eigen benen. Een opzet heeft hij niet nodig. Dit is zo mooi om mee te maken, kampioen worden met je eigen gefokte paard.”

Twee en drie

Henk Hammers eindigde met Realist van Altrido (aangewezen van Innovatief uit Heolanda D keur preferent van Cizandro, f. Albert en Trijntje Doornbos uit Beilen), ger. H. Bos uit Hierden op plaats twee. Deze bruine hengst showde zich met hele grote passen op mooi beheerste wijze hetgeen hem iets voornaams gaf. Minkema vertelde: “Een goed paard met een mooi voorbeengebruik. Maar tegen de winnaar kon hij niet op.” De bruine hengst Realist van Altrido heeft 21 WP en zal aanstaande dinsdag 9 september worden gepresenteerd tijdens de eerste voorrijdag/herkansing voor tuigpaardhengsten in Ermelo.



Mark de Groot kon vervolgens op plaats drie de merrie Rigoletto (keur van Leffe Blond uit Grace Landzicht keur van Aquarel,) f/g. Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg opstellen. Een grote donkere vos die macht en kracht uitstraalt en die met veel afdruk grote passen genereert. Ze wist onlangs op de Nationale Tuigpaardendag de Finale der Nationale te behalen. Ze heeft 29 WP. Minkema lichtte toe: “Een goed bewegend paard dat iets moeite kreeg met de oprichting.”

Bron: KWPN