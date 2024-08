Cizandro hoofdleverancier aangespannen rubrieken op Nationale Tuigpaardendag

Er zijn dit jaar flink wat meer merries ingeschreven voor de aangespannen rubrieken op de Nationale Tuigpaardendag: dit jaar zijn dat 44, vorig jaar waren dat er nog dertig. Hoofdleverancier is de preferente Cizandro (v. Waldemar), die door elf dochters vertegenwoordigd wordt. De in 2019 overleden Eebert (v. Atleet) en Lanto HBC (v. Delviro HBC) volgen met elk vijf nakomelingen op de tweede plaats.

Stempelhengst Manno (v. Fabricius) heeft twee nakomelingen op de startlijst staan. De 44 merries hebben in totaal achttien verschillende vaders.

Meer viejrarigen

De toename in het aantal inschrijvingen zit ‘m vooral bij de vierjarige merries. Vorig jaar werden er vier merries opgegeven, dit jaar zijn dat er zeventien. De Nationale Tuigpaardendag in Lunteren begint om 08.30 uur met de vierjarige fokmerries in het tuig en de laatste rubriek, de huldiging van de kampioenen, begint om 17.30 uur.

Programma.

Bron: KWPN