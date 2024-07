CK Tolbert tuigpaarden: Verschillende hengsten leveren de kampioenen

Op de Centrale keuring tuigpaarden in Tolbert werd bij de tweejarigen Sendie W (v. Lanto HBC) de kampioen, bij de driejarigen ging die titel naar Radora (v. Cizandro). Bij de veulens kregen het merrieveulen Uranolia JRR (v. Olympus HS) evenals het hengstveulen Unesco GSM (Neon GSM), het kampioenslint omgehangen. Pederose FS (v. Kane BFT) werd op kop geplaats bij de vier t/m zevenjarige stamboekmerries. Pardoes J.B. (v. Kordaat) werd fokmerriekampioen in tuig en bij de keur- en elitemerries werd Pylie (v. Icellie) tot kampioen gekroond. Deze vierjarige merrie werd tevens gehuldigd tot algemeen kampioen.

Tijdens de centrale keuring in Tolbert beoordeelden juryleden Berend Huisman, Johan Holties en Thomas van der Weiden de driejarigen, waarbij Bauke de Boer bij twee groepen aansloot. De 22 stamboekmerries werden in drie groepen verdeeld, waarbij er twee stamboek bleven. Er konden elf merries ster worden verklaard en negen voorlopig keur. Ook werd er één driejarige Register A merrie aangeboden welke sterwaardig werd verklaard. Dit was Rimone GSM (Lancelot uit Gimone ster v. Atleet), gefokt door R.H. Seinen en in eigendom van J.T. Seinen. Bauke de Boer omschreef de merrie als volgt: “Dit is een royaal gelijnde merrie, die op stand de hals er misschien iets meer op mag hebben staan. In beweging toont ze een goed achterbeen, voldoende zweefmoment maar het zou nog iets ruimer mogen. De vader voldoet aan de PROK- eis, dus als ze aan de sporteis voldoet kan ze ster worden verklaard.”

Finale driejarigen

De negen uitgenodigde paarden werden door Thomas toegelicht als een mooie groep met onderling veel verschillen. Naar de kopgroep, voorlopig keur verklaard en uitgenodigd voor de Tuigpaardendag zijn:

Rilanda (Cizandro uit Ilanda elite, sport v. Eebert)

Retiena (Icellie uit Etiena keur, sport v. Morocco Field Marshall

Ronita LXXXIII (Cizandro uit Gorita elite, sport v. Atleet

Rilady T (Lanto HBC uit Lady T ster v. Eebert)

Rosalie-T (Icellie uit Helga T ster, pref v. Cizandro)

Roline s (Fantijn uit Joy elite v. Eebert)

Relise (Lexington uit Helise keur v. Atleet)

Rosielocia (Cizandro uit Jupalocia ster v. Patijn)

Radora (Cizandro uit Ladora keur v. Ditisem)

De hoogste eer was er voor Radora (Cizandro uit Ladora keur v. Ditisem), gefokt door G. Kamphorst en in eigendom van D. Noordhuis uit Wijster en L. Lueks uit Diever. Thomas gaf daarbij de volgende toelichting: “Dit is een hele mooie langgelijnde merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat met een fraai gevormde hals die er goed bovenop staat. Ze heeft een hard fundament, maar zou iets mooier in de verbindingen mogen zijn. Ze waardeert zich goed op in beweging, waarbij ze een heel mooi beeld geeft en rondom goed draaft met veel zweefmoment.” Als tweede werd Relise (Lexington uit Helise keur v. Atleet) geplaatst van H. Lassche uit Rouveen. Helise is ook de moeder van de goedgekeurde hengst Magnifiek, waarvan H. Kruidhof uit Rouveen, net als van Relise, ook de fokker is. Zij kreeg de volgende omschrijving: “Deze merrie staat ook goed in het rechthoeksmodel met een mooie hals die er goed op staat, ze zou nog iets sterker in de bovenlijn mogen zijn. In beweging toonde ze zich blij met front, maar zou nog iets meer lichaamshouding mogen tonen.’’

Tweejarigen

Op de centrale keuring in Tolbert werden de tweejarigen beoordeeld door Thomas van der Weiden, Etiënne Raeven en Johan Holties. Er kwamen zes paarden in de baan, welke allen een eerste premie konden verdienen. Voor de Nationale Tuigpaardendag op 10 augustus werden er vier uitgenodigd. Als tweede mocht Saraminde (Macho uit Kyraminde ster v. Fantijn) van f/g E. Sneller uit Zwolle en mede-geregistreerde H. Lassche uit Rouveen opstellen. “Een langgelijnde goed in het rechthoeksmodel staande merrie, met goede verbindingen met hard en correct fundament, die in beweging wat terughoudend was maar wel duidelijk over techniek beschikt.’’ Op kop geplaatst werd Sendie W (Lanto HBC uit Cendie W keur v. Ulandro) van de fokker en geregistreerde H. Wobbes uit Nuis. Raeven omschreef de merrie als volgt: “Zij staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een opvallend lichte hals, een lange schouder en de schoft is goed ontwikkeld. De rug en lendenpartij zijn sterk met een mooie croupe. Haar iets lange achterbeen weet ze goed te gebruiken, waarbij ze in beweging een goede actie en houding laat zien met een zeer goed zweefmoment en heel goed voorbeengebruik.”

Veulens

Op deze laatste Centrale Keuring voor de tuigpaarden werden twintig merrieveulens en zestien hengstveulens beoordeeld. De jury bestond uit Berend Huisman, Johan Holties en Etiënne Raeven. Op kop geplaatst werden nazaten van Neon GSM en Olympus HS. Van de twee groepen merrieveulens mochten er acht terugkomen voor de finale. Etiënne Raeven omschreef de kopgroep van de merries als volgt: “Dit is een sterke groep veulens die goed optraden en waar wel een paar echte tuigpaarden tussen zitten. Opvallend daarbij was dat er drie fokproducten van S.J. Cazemier uit Jonkersvaart konden worden uitgenodigd, dit geeft aan dat een fokker er veel voor doet maar ook goede kwaliteit veulens fokt.” Bij de hengstveulens werden uit twee groepen zes veulens uitgenodigd voor de kopgroep.

Kampioenen van Olympus HS en Neon GSM

Bij de merrieveulens werd als kampioen gehuldigd Uranolia JRR (Olympus HS uit Irenolia ster v. Aron HBC) van H.T. Ruinemans uit Froombosch, gefokt door J. Ruinemans uit Vlagtwedde. Haar toelichting ging als volgt: “Dit veulen staat goed in het rechthoeksmodel en heeft haar lange hals er goed op staan, heeft een goede croupe en veel front. Ze beweegt met een hele mooie zelfhouding en is voor sterk, waarbij ze schakelvermogen en veel zweefmoment toont.” Utiantha V (Icellie uit Giantha elite, sport v. Atleet) van f/g R.H. Veenstra uit Boijl werd reservekampioen met de volgende toelichting: “Dit veulen staat goed in het rechthoeksmodel, is hoogbenig en beweegt met een goed voor- en achterbeengebruik.”

De kampioenstitel bij de hengstveulens was er voor de laagverwante Unesco GSM (Neon GSM uit Odeline GSM ster v. Innovatief) van f/g J.T. Seinen uit Punthorst. “Dit veulen beeld ras en uitstraling uit met een mooi hoofd en beschikt over een mooi silhouet. De lange hals staat er boven op, maar de rug is een fractie week. In beweging toont hij veel paslengte en voldoende afdruk, het voorbeen zou een fractie meer knie mogen hebben.” De tweede plaats was er voor Uniek HM (Olympus HS uit Jennytou van t’Hooge elite, sport v. Delviro HBC) van f/g H. Minkema uit de Wilgen. Uniek HM werd als volgt toegelicht: “Dit veulen is zeer goed in conditie, is voldoende ontwikkeld met sterke verbindingen en een goed front. In beweging schakelt hij makkelijk en laat hij een tuigtypisch optreden zien, waarbij hij nog een fractie meer mag rijzen.”

Keur- en elitemerries

In Tolbert tijdens de centrale keuring van regio Noord kwam een groep van acht kapitale Keur- en Elitemerries in de baan, welke allen zijn uitgenodigd voor de Tuigpaardendag. Bauke de Boer, Johan Holties, Etiënne Raeven en Thomas van der Weiden beoordeelden de paarden, waarbij zij aangaven heel blij te worden van zo’n mooie rubriek. Pylie (Icellie uit Kylie ster v. Unieko) werd uitgeroepen tot kampioen, zij is gefokt door H.J. Veenstra en is in eigendom van J. Smink uit Steenbergen. “Deze mooie royaal gelijnde merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een mooie schoft- en schouderpartij en heeft goede voeten. In beweging imponeert ze en toont ze ongelofelijk veel houding met een goed voor- en achterbeengebruik.”

Ominka-Almire (Heliotroop uit Vatinka B ster, pref, prest v. Manno) werd uitgeroepen tot reservekampioen. Zij is gefokt door M. ter Schure en L. Ter Schure-Boltjes, waarbij laatstgenoemde de geregistreerde is. Van der Weiden omschreef de merrie als volgt: “Een royaal ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie, die mooi in verhouding is gebouwd. Ze beschikt over een goede schoft- en schouderpartij. In beweging gebruikt ze haar voor- en achterbeen goed, maar mist ze iets zweefmoment.”

Fokker van het jaar

In de tuigpaardregio Noord wordt ieder jaar een fokker uit de regio in het zonnetje gezet, welke zich positief onderscheidt met zijn/haar fokproducten. Dit jaar was deze eer voor Hermien Zuidema- van Dam uit Lierderholthuis, die werd beschreven als een kleine bescheiden fokker met goede resultaten. Zij nam de fokkerij van haar vader over, nadat hij in 2008 overleed. Haar fokproduct Nadia presenteerde zich in de rubriek Keur- en Elitemerries en aangespannen in het Damesnummer. Nadia (Fantijn uit Sastrona ster, pref, prest v. Jonker) heeft het sportpredicaat in het vooruitzicht en wordt uitgebracht door mede-geregistreerde Sebastiaan Ardesch en Inge Jansen. Als verassing kwam Lambertus Huckriede met het meest succesvolle fokproduct, de sterruin Imondro (Cizandro uit Sastrona ster, pref, prest v. Jonker), binnenrijden. Waarna Hermien de ereronde meereed. Sastrona (Jonker uit Mastrona ster v. Farao) bracht dertien veulens en is met haar 25 jaar nog in goede gezondheid. Naast Nadia en Imondro bracht zij ook in combinatie met Unieko het succesvolle internationale menpaard Erdball, welke bij Glenn Geerts in het vierspan loopt.

4 t/m 7 jarige merries

In de rubriek 4 t/m 7 jarige stamboekmerries werden twee vierjarige merries aangeboden, waarbij de tuigtypische optredende Pederose FS (Kane BFT uit Fiderose elite, sport v. Patijn) van f/g F. J. Saris uit Wesepe op kop werd geplaatst. En ook de sterk optredende Pebora (Icellie uit Ebora ster, pref v. Patijn) kon voorlopig keur worden verklaard.

De stermerrie Orola (Cizandro uit Arola ster, pref v. Talos) van de f/g W.N. Zwama uit Doezum kon voorlopig keur worden verklaard met de volgende toelichting van Johan Holties, welke samen met Etiënne Raeven en Thomas van der Weiden jureerde “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel en heeft veel schoft, de hals staat er goed op, maar de lendenen hadden sterker gekund. Ze draafde tuigtypisch met veel actie, waarbij ze het voorbeen nog iets meer uit zou kunnen leggen.”

Pylie gekroond tot algemeen kampioen

Voor het algemeen kampioenschap werden de beste paarden uit de verschillende rubrieken uitgenodigd. Zes kwamen er in de baan om een gooi te doen naar deze titel. Het waren Etiënne Raeven, Bauke de Boer, Berend Huisman, Johan Holties en Thomas van der Weiden die samen een kampioen en reservekampioen uitzochten. Thomas van der Weiden omschreef de kampioenskeuring als volgt: “We hebben een hele mooie kopgroep in deze kampioenskeuring, waarbij er één paard het meeste op ons netvlies bleef hangen. Tot algemeen kampioen maken wij Pylie (Icellie uit Kylie ster v. Unieko) en reservekampioen wordt Radora (Cizandro uit Ladora keur v. Ditisem).”

Fokmerriekampioenschap in tuig

Op de centrale keuring in Tolbert werden ook twee enkelspanrubrieken verreden, waaronder het Kampioenschap Fokmerries voor leden KWPN Noord. Waar andere jaren nog wel eens wat deelname miste, was het nu volle bak met twee groepen merries. De twee beste uit elke groep werden uitgenodigd voor de finale. De rubriek werd gejureerd door Bauke de Boer, Thomas van der Weiden en Johan Holties. De eerste groep bevatte een aantal sterke merries, waarbij de jury de twee vierjarige paarden Pardoes J.B. en Paulien koos. In de tweede groep werden Mendrini en Emaire gekozen.

Pardoes J.B.

In de eerste groep viel de voorlopig keurmerrie Pardoes J.B. (Kordaat uit Jovitha ster v. Cizandro) direct op met Fokkelien Oldenburger aan de leidsels. Zij is gefokt door L. van de Put en in eigendom van H. Schut, F. Oldenburger en R. Hofstra. Pardoes J.B. is geen onbekende merrie. Zo werd zij als tweejarige kampioen op de CK en maakte ook met rijder Richard Hofstra indruk op de Noordelijke Tuigpaardendag in Exloo toen zij als ‘Beste nieuweling merrie’ huiswaarts keerde. In de koers liet de merrie veel beweging zien, liep bergopwaarts en had ze veel uitstraling, waardoor ze de andere merries achter zich kon laten.

Nico Calis won vorig jaar het kampioenschap en mocht met de keur- en sportmerrie Emaire (Manno uit Limaire keur, pref v. Fabricius) zijn titel verdedigen. Emaire gaat heel goed over de benen, maar mocht iets rechter in de stelling zijn. De vierde plaats in de finale was er voor de keurmerrie Paulien (Cizandro uit Zaralien keur, pref v. Saffraan) met rijder Henk Hammers. Voor de elitemerrie, welke vorig jaar topsportmerrie werd, was er een derde plaats. Dit is Mendrini (Cizandro uit Bendrini elite, pref v. Plain’s Liberator) gefokt door W.M. Veneklaas Slots en in eigendom van L. Tel en Linda Boelens, welke ook de rijder was.

Bron: KWPN