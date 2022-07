CK tuigpaard Noord: Algemeen kampioen van Cizandro

Op de CK tuigpaard Noord in Tolbert kwamen in het algemeen kampioenschap twee tweejarigen, twee driejarigen, twee vierjarige stamboekmerries en twee keurmerries in de baan. Otoos (Cizandro x Larix) van fokker L. Huckriede werd kampioen." De f/g is L. Huckriede uit Enschede. Reservekampioen werd Nikita (Icellie x Stuurboord) van fokker J.R. Bosch.

Er werden zeven tweejarige merries aangeboden. Er ontvingen er vijf een eerste premie, waarvan er drie doorverwezen werden naar de tuigpaardendag. Pardoes J.B. (Kordaat x Cizandro) werd op kop geplaatst. Deze merrie werd gefokt door L. Van de Put en is in eigendom van R. Hofstra en J. Bakker. De jury oordeelde als volgt: “Het is een ruim voldoende ontwikkelde tuigtypische merrie met ras en een mooie hals die er iets meer op zou mogen staan. De merrie beschikt over een sterke bovenlijn met zeer veel schoft en een correct, hard fundament met goede voeten. In draf toont ze veel gummy waarbij ze veel actie en veel balans liet zien, ze zou nog iets meer front mogen tonen.”

Piwanita

Reservekampioen werd Piwanita (Cizandro x Ditisem) van D. Noordhuis. Deze werd gefokt door G. Kamphorst. De jury lichtte de merrie als volgt toe: “Een fraaie tuigtypische merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en over veel front en een goede bovenlijn beschikt. In draf draaft ze met veel front, zweefmoment en een goede balans, maar zou ze iets meer actie in het voorbeen kunnen tonen.”

Bron: KWPN