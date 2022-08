Egbert en Els Kruiswijk KWPN Tuigpaardfokkers van het Jaar

Tijdens de Nationale Tuigpaardendag werd de nieuwe Fokker van het Jaar Tuigpaard bekend gemaakt. De uit Loenen aan de Vecht afkomstige Egbert en Els Kruiswijk werden in Lunteren geëerd vanwege hun fokkerijprestaties.

In de fokkerij van Egbert en Els Kruiswijk zijn sport en lage verwantschap bepalend. En daarbij zijn ze niet bang om hun nek uit te steken. Hun fokkerijhistorie gaat terug tot de jaren ’90 en hun fokkerijfilosofie draaide in die tijd vooral om die mooie zwarte kleur. Dat bleek niet toekomstbestendig en daarom kochten ze rond de eeuwwisseling een niet al te grote vosmerrie bij voormalig Fokker van het Jaar Gerard Voorburg. Deze merrie kwam uit een goed nest, haar grootmoeder werd in 1980, ’81 en ’82 UTV-kampioen fokmerries in het tuig. Deze aanschaf gaf het fundament om in de tuigpaardenfokkerij vrij spel te hebben en de tuigpaardensport op alle niveaus, van de nieuwelingen tot de competities en de ereklasse aan toe, intens te beleven.

Warm hart voor sport en fokkerij

Kleur is inmiddels niet meer van belang, het gaat bij dit echtpaar om het kunnen genieten op de concoursvelden. De bewakers van het erfgoed van Gerard Voorburg voegden bloed en sport als nieuwe ingrediënten toe. Tegelijkertijd behielden zij vechtlust, front en hardheid, waarmee zij het werk van Voorburg op een positieve manier voortzetten. Vanaf de zijlijn zijn ze op alle concoursen aanwezig om de prestaties van hun fokproducten te volgen. Zij dragen de fokkerij en sport een warm hart toe door evenementen te organiseren en te ondersteunen.

Kortom: Egbert en Els Kruiswijk zijn als een van de weinige fokkers in staat om te evenaren wat de grondlegger van hun fokkerij ook deed en daarom worden zij uitgeroepen tot Fokker van het Jaar 2022.

