Familie Kruiswijk domineert CK Houten: Pearldessa Algemeen Kampioen

Voor het Algemeen Kampioenschap op de Centrale Tuigpaard-Keuring in Houten werden twee tweejarigen, twee driejarigen, en twee 4 t/m 7 jarigen uitgenodigd. In de baan verschenen er drie uit de stallen van Els en Egbert Kruiswijk, namelijk de kampioene van de tweejarigen Romydessa (Atleet uit Freydessa keur v. Vaandrager HBC), kampioene driejarigen Pearldessa (Dylano uit Scodessa keur, pref, sport v. Nando) en reservekampioene driejarigen Pollydessa (Dylano uit Hillydessa elite v. Colonist). Pearldessa werd gehuldigd als algemeen kampioen.

Viggon van Beest omschreef de rubriek als volgt: “We zien hier drie moderne paarden met een aansprekend exterieur, een tuigtypische opdruk, correct beenwerk en techniek van lopen. Dit zijn alle drie Nationale merries die dat ook zeker verdienen. Romydessa (Atleet uit Freydessa keur v. Vaandrager HBC) maken we Algemeen Reservekampioen, Algemeen Kampioen werd Pearldessa (Dylano uit Scodessa keur, pref, sport v. Nando). Van Beest gaf daarbij aan dat deze merrie nog net wat completer is dan de tweejarige.

Driejarigen

In Houten kwamen zes driejarige merries in de baan welke door de juryleden Joop van Wessel, Etienne Raeven en inspecteur Viggon van Beest werden beoordeeld.

De meest opvallende van de driejarigen tijdens de stamboekkeuring, Pearldessa (Dylano uit Scodessa keur, pref, sport v. Nando) van f/g E. Kruiswijk te Loenen aan de Vecht wist de jury nu wederom te overtuigen en werd kampioen van deze rubriek. Viggon van Beest gaf daarbij de volgende toelichting: “Deze hele aansprekende moderne merrie is compleet gebouwd en heeft een heel mooi silhouet waarbij ze kwaliteit uit straalt. In beweging valt ze op door haar hele makkelijke manier van bewegen, die zich kenmerkt door veel techniek met een goede balans, kracht en actie. Ze weet iedere keer weer je aandacht te trekken.”

Reservekampioen

Pollydessa (Dylano uit Hillydessa elite v. Colonist) eveneens van E. Kruiswijk te Loenen aan de Vecht volgde haar stalgenoot op de voet. “Qua exterieur zou je deze merries met elkaar kunnen vergelijken, maar de kampioene overtuigde rondom toch net even meer. In beweging draaft deze merrie met ruim voldoende front en een goed voorbeengebruik maar mocht ze er wat meer in klimmen om het haar concurrente nog moeilijker te maken.” Zowel Pearldessa als Pollydessa werden voorlopig keur en uitgenodigd voor de NTD.

Ster

De overige vier paarden in deze rubriek konden ster worden verklaard. Dit betreffen Peaky (Lanto HBC uit Ibiza keur v. Uniek) gefokt door H.J. Scherphof uit 2e Exloërmond in eigendom van F. de Luyer uit Kortenhoef, Pilane (Indiana uit Zilane ster, pref v. Reflex) van f/g H. van de Water uit Arkel, Parel-Roos (Lanto HBC uit Den Roos keur, sport v. Tendens HBC) van J.M. Wiering uit Hauwert en gefokt door H.J. & H.L.M. van Middelaar uit Hoogland en Popia (Icellie uit Daisy keur v. Tendens HBC) van f/g A.P. van Doorn uit Soest.

Ruin

Ook de vierjarige ruin Olivier (Cizandro uit Edelroos elite, sport v. Vaandrager HBC) kon ster worden verklaard. Van Wessel: “Deze tuigtypische ruin heeft veel allure en een hals die er goed op staat. In de bovenlijn mocht hij nog wat sterker zijn, maar in beweging was hij dusdanig dat hij overtuigend ster kon worden verklaard.”

Vier veulens en twee tweejarigen naar NTD

Op de Centrale Keuring bij de Zilfia’s Hoeve in Houten werden ook vier veulens, twee tweejarigen en twee 4 t/m 7 jarige stamboekmerries gepresenteerd die door Etienne Raeven, Joop van Wessel en inspecteur Viggon van Beest op kwaliteitsvolgorde werden geplaatst.

Alle vier veulens kregen een eerste premie en dat betekent dat ze mogen deelnemen aan de Nationale Veulenkeuring die op 11 Augustus in Ermelo wordt gehouden.

Kampioen

Op kop werd het merrieveulen Tachayra (Dylano uit Fleur ster v. Atleet) van de f/g C. Verburg uit Ottoland geplaatst. Etienne Raeven gaf hierbij de volgende toelichting: “Dit goed ontwikkelde hoogbenige veulen staat zeer goed in het rechthoeksmodel en heeft een mooie halsvorm. Ze beschikt over een goed aangesloten bovenlijn en heeft een sterk fundament. In haar aansprekende draf combineerde ze haar goede achterbeengebruik met takt, balans, houding en front. Haar voorbeengebruik zou nog iets royaler mogen zijn.”

Reservekampioen

Het jonge merrieveulen Toletta (Macho uit Joletta ster, PROK v. Eebert) gefokt door en in eigendom van W.L. Ruinemans uit Rhenen werd reservekampioen. “Dit tuigtypische veulen is ruim voldoende ontwikkeld en heeft veel uitstraling. Haar hals, die wat langer mocht zijn, staat er goed op en heeft veel kap. In draf maakte zij zich deftig en toonde daarbij een goed front en voorbeengebruik. Met name in het achterbeen gebruik zou ze krachtiger en meer gesloten mogen zijn.”

Twee tweejarigen naar NTD

In deze rubriek werden er twee merries aangeboden welke beide Atleet als vader hebben. Kampioen werd Romydessa (Atleet uit Freydessa keur v. Vaandrager HBC) van f/g E. Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht. Joop van Wessel lichtte toe: “Dit is een hele jeugdige mooie merrie die wel iets meer hals en bespiering mocht hebben. In beweging loopt de tuigtypische merrie mooi bergop met een goed achterbeengebruik en veel allure”. Rilane (Atleet uit Hilane ster v. Victory) van f/g H. van de Water uit Arkel werd reservekampioen. “Dit is een hele mooie tweejarige, die goed in elkaar zit en over een mooie hals met hard beenwerk beschikt. Ze zou iets meer jeugd mogen uitstralen. In beweging zet ze de hals er goed op en loopt ze met een goed achterbeengebruik. Beide merries zien we graag terug op de Nationale Tuigpaardendag.”

Tweede Alternatieve IBOP

De stermerrie Omilia HR (Idol uit Cianita ster v. Nando) werd wederom vakkundig door Harry van Middelaar voorgesteld en slaagde voor haar tweede alternatieve IBOP. Voor de onderdelen front, lichaamshouding, zweefmoment, gebruik achterbeen en het totaalbeeld scoorde zij een 7,5 en voor de actie van het voorbeen en de looplust een 8. Met het puntentotaal van 76,5 is zij nu ster, IBOP geworden.

Mareda Kampioen Fokmerries in het tuig

Op de Centrale Keuring in Houten wordt sinds 2007 ook het Kampioenschap Merrie regio tuigpaard West verreden. In de baan verschenen zes merries welke de strijd met elkaar aangingen onder luide aanmoediging van het publiek. Dit leverde een overtuigende winnares op, welke al eens eerder het Nationale kampioenschap fokmerries won met rijder Berry van der Genugten.

De jury bestond uit Aris van Manen en Etienne Raeven met als arbiter Leendert Veerman. Vanaf de binnenkomst was de schimmel Mareda (Idol uit Gareda ster v. Cizandro) in eigendom van E. Kruiswijk en in handen van Berry van der Genugten één van de favorieten voor de titel. De merrie kijkt er goed over heen met een vriendelijk orenspel en veel looplust. Afgelopen editie was er voor haar ook een mooie derde plaats in de Finale der Nationale op de Tuigpaardendag.

Concurrentie

De concurrentie kwam voornamelijk van Nobility (Idol uit Plain’s Mystral v. Plain’s Question Mark) in eigendom van Hengstenhouderij Landzicht met Mark de Groot als rijder. Deze merrie toont veel actie in de benen maar moest het in houding wat afleggen tegenover de winnares.

Bron: KWPN